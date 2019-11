ZAROĞLU’NDAN BAKAN BAYBARS’A “HODRİ MEYDAN”

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu, Cumhuriyet Meclisi’nde dün gerçekleştirilen “gündem dışı” konuşmalarda, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a, daha önceki oturumda sorduğu ancak doğru ve tatmin edici yanıtlar almadığı iddiasıyla, sorularını yineledi.



YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun dünkü Cumhuriyet Meclisi konuşmasının tam metni;



Sayın başkan değerli milletvekilleri İçişleri Bakanı Sayın Ayşegül Baybars,

Hükümetin ne iskele’de gerçekleştirdiği toplantı da, ne de Girne’de gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu'nun halkla buluşma toplantısında...



Emirnameler ile ilgili sorulan sorulara doğru ve gerçek yanıtlar vermemiştir..



Keza Sayın Baybars,



Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Meclisi’nde, Benim Star gazetesinin yayınları doğrultusunda, yanıtlamasını istediğim sorulara da, tuhaf ve ilgisiz cevaplar vererek, gerçekleri saptırmaya çalışmıştır..



Şöyle ki;



Sayın Bakan

“İsrailli şirketin, 2,5 yıl önce izin aldığını, dolayısıyla emirnameyle hiç bir alakası olmadığını söylemiştir..



Halbuki; Sayın Bakanın, İsrailli şirket tarafından, 2,5 yıl önce alındı dediği iznin, emirname süresi içerisinde, yani 25 mart 2019 tarihinde, Şehircilik Dairesi tarafından verildiği, elimdeki belgelerde de, açıkça görülmektedir..



Yani Sayın Baybars



Görüldüğü üzere iddia ettiğiniz gibi Plan değişikliklerinden 2.5 yıl önce..İsrailli firmanin elinde her hangi, bir izin yoktur. Çünkü izne ilişkin başvurunun da, emirnamenin yürürlüğe girdiği,10 aralık 2018 den tam 10 gün sonra, 20 aralık 2018' de yapıldığı da Eedeki belgelerde açıkça görülmektedir.



Başka bir ifadeyle; İsrailli firmaya bu emirnameyle, ayrıcalık tanındığı da, apaçık ortaya çıkmıştır..



Keza;



2018 yılının son çeyreğinde başlayan emirname tartışmaları sırasında, İsrailli bir iş insanının sahibi olduğu Dumika construction limited isimli İnşaat firmasının.. Emirname çıkacağının duyumunu almasıyla, 26 ekim 2018’de apar topar projelerini, KTMMO' na vizelettiği...Yine eldeki belgeler de

Açık ve net biçimde görülmektedir



O halde, gerçekleri ne uğruna saptırmaya çalışıyorsunuz Sayın Bakan?



Size yöneltilen eleştiriler karşısında Neden sürekli laf ebeliği yapıyorsunuz? O bölgede bulunan sit alanına yakınlığı nedeniyle, Elinde bulundurduğu arazilere mutlak surette.. 'Çed raporu' alması gereken bu firmanın, Anılan işlemin uzun sürecek olması sebebiyle, Her ne şekilde ve nasıl becerdiyse..İç işleri bakanlığına bağlı, Şehir planlama dairesine, 12 mart 2019 tarihinde, “çed önemsizdir” kararı aldırttığı..Böylece, Uzun sürecek bir çed raporu alımı işleminden muaf tutulmasını sağladığı da, Yine belgelerde görülmektedir..



Ayrıca, İsrailli bir iş insanının, Dumika construction limited adına, emirnamenin uygulanmaya başladığı tarihten, tam 10 gün sonra yaptığı başvuruya, Şehir Planlama Dairesi' nin, 25 mart 2019 tarihinde uygunluk vermiş olması da, Başka bir şaibeli durum dur!..



Yani kısaca, tüm kamuoyu'nun da Bildiği gibi, bu şirket emirname yayınlanmasının ardından geçen tam 3,5 ay sonra, ilgili izni almıştır. Nitekim usulsüzlükler silsilesi bununla da bitmeyip, Şehir Planlama Dairesi’nden, 25 mart 2019 tarihinde, yani yeni yapılan ve daha düşük bina yüksekliği şeklinde (örneğin 2 veya azami 3 kata kadar) yapılaşma izni veren, İskele- Yeniboğaziçi-Mağusa Emirnamesi yürürlüğe girdikten sonra, o bölgeye çok yüksek imar izni veren, yani eski imar planlanına göre izin alabilen bu maharetli firmanın, mâşallah hiç vakit kaybetmeden, aynı gün içerisinde, bu defa İskele Belediyesi’nden de, jet hızıyla, inşaat iznini almış olduğu, yine eldeki belgeler de görülmektedir..



Peki ama, bu durumlar karşısında Sn. Baybars 'ın yegane destekçisi, Sn. Özersay ne yapmıştır?



Sayın öÖersay,



“Sayın Baybars benim her şeyim, aman ona bir zeval gelmesin!..' düşüncesiyle, bu durum karşısında sessiz kalan Sayın Başbakan ile birlikte, maalesef düet yapmaktadır..bu nedenle ve işte tam da bu noktada, Sn bakana bir soru sormak isterim, İsrailli firma ile, İçişleri Bakanlığı arasında ne gibi, fiili veya organik bağ vardır ki?



Bu firmaya, adeta özel bir imtiyaz verilmişcesine, bu kadar korunmakta ve kollanmaktadır?



İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın idaresinde olan Şehir Planlama Dairesi’nin..

İskele-Kalecik bölgesinde faaliyet gösteren İsrailli bir iş insanının, İnşaat faaliyetlerindeki usulsüzlüğüne nasıl göz yumdukları,

Resmi belgelerle ortaya konulmasına rağmen, adeta zeytinyağı gibi üste çıkan Sayın Baybars..31'ekim akşamı hükümetin,Girne de yaptığı, halkla buluşma toplantısında, İsrail'li şirketle ilgili sorulan bir soruya, “o şirketin bir kaç izni var diyerek Kamuoyunu aldatmaya çalışmış, Kendisine belge sorulduğunda ise şaşırıp kalmıştır!..” Şimdi bu durum karşısında, Sayın Bakanın, bu iddiaları ortaya atan ve belgelerini de yayınlanan, Star Kıbrıs Gazetesi’ne hiç bir yanıt verememiş olmasına binaen, bu defa, konuya ilişkin ortaya atılan, bu izinler karşılığında, büyük bir maddi çıkar sağlanmış olduğu iddiası, acaba doğru olabilir mi, sorusunu akıllara getirmektedir..



Ayrıca,



Yukarıda bahse konu toplantı sonrası, Baybars’ın açıklamalarının ardından, Sn. Özersay’ın Baybars’ı



Tek başına, ancak hararetle alkışladığının görülmüş olması da, bambaşka bir gerçeği ortaya koymaktadır, burada aslında alkışlanan olay, “temiz toplum “ adına yola çıkan ve Hiç bir zaman partileşmeyeceğiz diyen, Kudret Özersay’ın, temel ilkelerinin böylece nasıl kısa sürede çöktüğü gerçeğidir. Bu bağlamda altını önemle çizmek isterim ki, şayet Sayın Özersay Cumhurbaşkanlığına aday olursa, şunu da bilmenizi isterim ki, kendisine hesabını soracağımız ilk husus, elbette ki, bu alkışların derin manası ile ilgili olacaktır.Yani o gün, Biz de Sayın Özersay’ı, elbette ki son derece müstehzi bir ifadeyle alkışlayacağız.



Çok net sorduk, ancak önemine binaen, Bir kez daha soralım, Sayın. Bakan, İsrailli iş insanı, ne adına korunmakta ve kollanmaktadır? Yaptıkları kanuna aykırı uygulamalar, ne Şehir Planlama Dairesi, ne de İskele Kaymakamlığı tarafından, yeterince denetlenmemiştir. Bunun nedeni nedir?



Kaldı ki, denize 12 metre mesafeye, yasadışı çed raporsuz inşaat dikilmiş, Star gazetesinin Haberi üzerine İnşaat mühürlenmiş..İşin traji- komik tarafı, Dere yatağına işgal ve inşaat yapıldığı için, Bu defa sel yıkıp götürmüştür..Ayrıca bu inşaat nedeniyle karayolu işgal edilmiş, Durumu belgelemek için, Aynı gazete olay mahalline gittiğinde..Bu defa aynı firma, Dozerler ile, Habercilerin önünü kesmiştir.. “dumika construction” isimli inşaat şirketi, Emirnamenin yayınlandığı 10 aralık 2018 tarihinden, Tam 10 gün sonra, 'inşaat ruhsatı için' başvurmuş olmasına rağmen..Başvurudan 3,5 ay sonra, Şehir planlama dairesi Mükafat gibi uygunluk vermiştir..Eğer bunların hepsi tesadüf değilse, Ki olamaz..Acaba ne uğruna, Bu usulsüzlüklere, Göz yumdunuz sn bakan? Bu israilli firmanın Hukuk ve resmi işlerini,Hangi hukuk firmasının yaptığı, Sn bakanın Bir yakınına ait olduğu iddia ediliyor,Bu durum Kamuoyunda BüyükBu konuda da Net bir açıklama bekliyoruz.. Sn. Başkan, değerli m.vekilleri..Sn. Bakana sorulara ve konuya ilişkin tesbitlere, hızlıca devam edelim...Bilindiği gibi, Gazimağusa, İskele ve yeniboğaziçi İmar planı çalışmaları kapsamında oluşturulan..Birleşik kurul, İlk toplantısını 14 ekim 2019 günü gerçekleştirmiştir.. Bu toplantıda İlgili belediye başkanlarına dağıtılan İmar planı dökümanları incelendiğinde, Görülmüştür ki..Belediyelerle oluşturulan Ortak planlama ekipleri bilgisi dışında.. İskele longbeach bölgesindeki 300 hektarlık alana, Yaklaşık 50,000 kişilik ekstra nüfusun gelebileceği Tesbiti yapılmıştır.. Ekonomik dengeleri Sağlamak adına yapıldığını İddia ettiğiniz, Bu icraat nedeniyle.. Birleşik kurul öncesi, Son iki günde acaba neler değişmiştir ki, Çok radikal bir karar alarak, Longbeach bölgesinde hektarlarca büyüklükteki Tarım arazilerini imara açmış bulunmaktasınız?Şehir plancıları odası başkanı merter refikoğlu’nun Açıkça iddia ettiği gibi,Bu bölgedeki haritayı,Müteahhitler birliği ve ticaret odası’nın ortak çalışma grubu mu, hazırlamıştır?Çünkü, Planlama sürecinin Hiçbir aşamasında masada olmayan ve Son dakika değişikliği ile plana konan, Bu bölgedeki yol güzergahları.Acaba hangi kriterlere göre belirlenmiştir diye de sormak gerekir?Bir gecelik operasyonla,Emlak değerleri onlarca kez katlanan bu bölgede Kimlerin arazileri vardır ki Bu değişikliğe gidilmiştir?Elbette bu sorunun mutlaka bir cevabı olmalıdır..



Aksi halde, Bizzat sizinle Yada yakınlarınızla İlgili olan iddiaların doğru olduğuna inanılacaktır? Bu bölgede hangi araziler, Yeni emirname çıkmadan,Son iki ay içerisinde el değiştirmiş ve/veya Hangi büyük müteahhitlik anlaşmaları yapılmıştır?



Bu son dakika değişiklği ile, Acaba kimleremilyonlarca sterlin'lik rant sağlanmıştır?

Bu bağlamda, Bir yakınınıza ait olan hukuk bürosunun müşavirliğini yaptığı, İsrailli bir şirketin, Bu değişiklik nedeniyle, doğrudan kayırıldığı iddiası, doğru mudur?



Yeni imara açtığınız arazilerin:



Birinci derece tarım toprağı olduğunu, adanın en yüksek sel taşkını riski altında bulunan bölgelerinden birisi olduğunu..Yakın gelecekte olabilecek 120 kg dolayındaki bir yağışta bile, Sular altında kalabileceğini..Ayrıca, Adanın en çürük zemin yapısına sahip olduğunu Ve oradaki insanların olası bir depremde Çok büyük risk altında bulunduğunu Nasıl bilmezsiniz Veya bilmezden gelebilirsiniz?Bahse konu bölgenin, Sıfır yol ve altyapısı olduğunu.. Merkezi kanalizasyon sisteminin Ve yağmur suyu ve drenaj altyapısının bulunmadığını..



Elektrik enerjisi altyapısının bölgede iflas ettiğini de, Bilmiyor musunuz?Elbette ki biliyor olmanız gerekir..O halde Ne uğruna görmezden geldiğinizi açıklayın ki,Bizler de ögrenelim..Planlama ilkelerine ve meslek etiğine aykırı bir şekilde,Sıfır altyapısı olan bir bölgede, Yukarıda bahse konu israil' li şirkete, Sınırsız kat ve En yüksek imar hakkı vermenin, Mantığı nedir?Bunu açık ve net biçimde açıklarmısınız?Şayet açıklamazsanız, Bende kamuoyu'nun Büyük bir bölümünün düşündüğü gibi düşünecek...Yani, Sizin anılan şirketle ilginizin olduğunuza dâir iddiaya, İnanmak zorunda kalacağım..Zamanında keppel ınternational isimli firmaya,Yine bu bölgede aynı anlamda bir izin verildiği bilinmektedir..Ancak rahmetli irsen küçük tarafından Denize çok yakın olmasına binaen, Aynı gazete haber yaptığında izin derhal iptal edilmişti..Kaldı ki, İmar izni verilebilmesi için parselin denizden 75 metre uzakta olması gerekir..Halbu ki, Bu projeye baktığınızda,Bırakın 75 metreyi, Denizin içine yapılmıştır..Kışın dalgalar site havuza vurmasının yanı sıra, Şu anda yapılmış olan 12 tane villa, Tanesi 750 bin sterlin den satılmaktadır..Çünkü binalar tam anlamıyla denizin içindedir.. Bu da, tüm projenin toplam da yaklaşık 10 milyon sterlin satış bedeline ulaştığını gösterir ki..Bu nedenle ortaya atılan rant iddiaları Pek de yabana atılacak gibi değildir..Yine aynı proje için dere kapatılmıştır ki, Bu izini size bağlı olan kaymakamlik vermiştir..Oysaki dere yataklarını bırakın kapatmayı dokunmak bile yasak degil mi dir? Bu izinler nedeniyle, Kalecik' de teslim edilmektedir.. Kaleciğin etrafı top yekün israilli menşeli şirketlere verilmiş olup, Bu sene sonunda, Bu iş tamamen yasal kılıfa sokulacak Ve daha sonra Ocak ayında, Diğer israilli şirketler de Kazanılmış hakkımız var iddiasında bulunacaklardır..Yan yana olan iki araziye, Birine 28 kat izin veriyorsunuz, diğerine iki kat izin veriyorsunuz?.Bu durumu asla açıklayamazsınız..



Sayın başkan değerli milletvekilleriHalk bu işten rahatsızdır.. Bölge belediye başkanları,Belediye meclis üyeleri İş adamları rahatsızdır.. Milletvekilleri nin, Bakanların kaçtanesi Bu işten dolayı memnundur?Demokrasilerde çoğunluk azınlığı yönetir, Oysa ki sn bakan, Azınlıkla çoğunluğu yönetmeye kalkmaktadır!..Şimdiden yani peşinen söyleyeyim..Irina paradiso, Keppel international , Castland project..Bu 3 firma da, İsrailli.. Ocak ayinda hepsinin de, Hak talep edeceklerini Adım gibi biliyorum..Sonuç olarak..Sn. Bakan hiç kusura bakmayınız ama, Halkımıza dayatmaya çalıştığınız bu plan..Bir ‘imar planı’ olmaktan çıkmış, ‘rantın-sermayenin’ planı olmuştur..Ya bu yolsuzluk iddialarını çürütmek için,Bahse konu imar izinlerini iptal etmeli ve adaleti tesis etmelisiniz..Ya da bakanlık, hatta vekillik de dahil, Tüm görevlerinizden istifa edip..Adı geçen şirketin Hukuk müşavirliğini yapmaya Özgürce devam edebilirsiniz..