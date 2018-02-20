"ZAROĞLU'NUN VATANDAŞLIĞI İPTAL EDİLEMEZ!"

ADA TV’de yayınlanan Erçin Şahmaran’ın hazırlayıp sunduğu “Söz Sizde” programına katılan Maliye Bakanı Serdar Denktaş önemli açıklamalarda bulundu.

Denktaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Maliye Bakanı Serdar Denktaş " İlk defa 4 lü koalisyon diyoruz ama önceki hükümet 7 ortaklıydı"

Serdar Denktaş " Üçlü koalisyon seçeneğinde önüme kırmızı halılar serildi her türlü imkan tanındı. Ama ben samimiyeti tercih ettim"

Serdar Denktaş " Ben açığım beni de gerekirse araştırsınlar. Usulsüzlük varsa üstüne gidilecek dokunulmazlıklar dahi kaldirilacak bu konuda kararlılık var"

Serdar Denktaş " Bertan Zaroğlu'nun vatandaşlığı iptal edilemez bu mümkün değil"

Serdar Denktaş " İnsanları ayrıştıran medya patronları ve gazetelerin maliye bakanı olarak peşin de olacağım"

Serdar Denktaş " Adalı olan insanları Anadolulaştıramazsınız. Anadoludan gelen insanlarda oraya bağlı kalsın ama Adalı yaşamayı seçmişse burada özgür ama laik ve Atatürk'çü yaşama bağlansın"

Serdar Denktaş " Göç yasası amacına ulaşmadı. Kamu reformu ile beraber hızlıca ve zamana yayarak bir düzenleme yapılacak"

Serdar Denktaş " Belediyelere merkezi hükümetin bazı yetkileri devredilebilir"

Serdar Denktaş " Koalisyon ortakları ile yerel seçimlerde ortak hareket konusulmadı ama farklı partiler işbirliği yapabilir"

Serdar Denktaş " Biz federal çözüm olmayacağını söylüyoruz. Kibris konusunda koalisyon ortakların da fikir birlikteliği yok. O yüzden hükümet programında yer almadı"

Serdar Denktaş " Karma evlililerle ilgili Kibris Rum tarafında açılan davaları destekliyorum. Bu bir haktır"

Serdar Denktaş " Bütçeyi yarın meclise gönderiyoruz 20 gün gibi bir zamana ihtiyaç var"

Serdar Denktaş " İnşaatların denetlenmesi kapatılması ekonomiyi olumsuz etkiledi ama insandan daha önemli değil"

Serdar Denktaş " Uzun zamandan sonra ilk defa heycanla çalışıyorum tecrübeme saygı var"