Zehra Çilingiroğlu'nun son görüntüsü şaşırttı

Moda tasarımcısı Gülnur Güneş ile iş adamı Yiğit Doğan Çelik dünyaevine girdi. Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, Four Seasons'ta gerçekleşen görkemli düğüne, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte katıldı.