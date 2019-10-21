Zehra Çilingiroğlu'nun son görüntüsü şaşırttı
Zehra Çilingiroğlu'nun son görüntüsü şaşırttı
A+A-
Moda tasarımcısı Gülnur Güneş ile iş adamı Yiğit Doğan Çelik dünyaevine girdi. Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, Four Seasons'ta gerçekleşen görkemli düğüne, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte katıldı.
21 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu'nun son görüntüsü, estetik iddialarını yeniden gündeme getirdi.
Etiketler : Gülnur Güneş, düğün, Zehra Çilingiroğlu
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.