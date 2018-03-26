Zehra için gemileri yaktı!
Zehra için gemileri yaktı!
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Eray Ölçüm, anne ve babasının karşı çıkmasına rağmen Zehra Çilingiroğlu ile ilişkisine dolu dizgin devam ediyor.
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nde okuyan kızı Zehra Çilingiroğlu (20) Ocak'ta Ankaralı Eray Ölçüm (22) ile aşk yaşamaya başlamıştı.
"EVLİLİK TEKLİFİNİ BEN YAPTIM"
Zehra Çilingiroğlu "İlk adımı kim attı?" sorusuna gülerek "Evlilik teklifini ben yaptım" yanıtını vermişti.
GÖNÜL FERMAN DİNLEMEDİ
Sonrasında Erhan-Ayşegül Ölçüm'ün oğullarının ilişkisine karşı çıktığı, flörtün kısa sürede bittiği iddia edilmişti. Oysa aşk tüm hızıyla devam ediyor. Sevgililer önceki akşam ortak arkadaşları ile Etiler Fenix'te eğlendi.
Etiketler : Eray Ölçüm, Kaya Çilingiroğlu
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