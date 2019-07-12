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  3. Zehra ve sevgilisinden ilk fotoğraf
Zehra ve sevgilisinden ilk fotoğraf

Zehra ve sevgilisinden ilk fotoğraf

Zehra ve sevgilisinden ilk fotoğraf

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Zehra Çilingiroğlu ile sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu, Bodrum tatillerini noktalayıp İstanbul’a döndü.

Önceki gün öğle saatlerinde İstinye Park’a uğrayan ve baş başa yemek yiyen çift, çıkışta ilk kez birlikte basına poz verdi. Zehra, nişanlandıkları yönündeki haberlerle ilgili “Hayır nişanlanmadık” dedi.

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