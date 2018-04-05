Zehra'nın zor anları!
Gel abla gel!
A+A-
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam Bebek trafiğinde görüntülendi
Aracıyla rampa yukarı hareket halinde olan Zehra Çilingiroğlu, ters yönden gelen çöp kamyonu yüzünden zor anlar yaşadı.
Ehliyetini iki yıl önce alan Zehra Çilingiroğlu, geri manevra yapmakta zorlanınca yardımına temizlik isçileri yetişti.
“Gel abla gel. Arkası serbest” diyerek Çilingiroğlu'na yardımcı olan işçiler, 5 dakikalık uğraş sonrası trafiği açabildi.
Etiketler : Hülya Avşar, Zehra Çilingiroğlu, Bebek, trafik
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.