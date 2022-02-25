Zelenski'den Putin'e flaş çağrı! Putin'den jet hızında cevap

Ukrayna - Rusya savaşı ikinci gününe girdi. Topraklarında on binlerce Rus askeri olduğunu belirten Ukrayna direnişin tüm hızıyla sürdüğünü duyurdu. Bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ederken, Kiev'den patlama sesleri gelmeye devam ediyor. Ukrayna son derece kritik bir öneme sahip Antonov Havaalanı'nı geri aldığını duyurdu. Kiev'de bir Rus hava aracı düşürüldü. O ana ait görüntüler çatışmaların şiddetini gözler önüne serdi. İşte bölgeden dakika dakika gelişmeler...

Dün, Rusya Devlet Başkanı Putin'in orduya verdiği emir ile başlayan Rusya - Ukrayna savaşı 2'nci gününde de bölgeden çatışma haberleri geliyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev güne ağır bombardıman saldırılarıyla uyandı. Ukrayna Kiev'de bir Rus uçağı düşürüldüğünü duyurdu. Düşen uçağın parçalarının çarptığı binada ise panik dolu anlar yaşandı. İşte çatışma haberlerinin geldiği bölgeden dakika dakika son gelişmeler...

15.03: Rusya Devlet Başkanı Putin 'Ukrayna ile müzakereye hazırız' mesajı verdi. Putin 'Rusya üst düzey müzakereye hazır' dedi.

14.28 Ukrayna lideri Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'i 'müzakere masasına' çağırdı. Putin'e seslenen Zelenski 'Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım' dedi.

Hürriyet