Zelenski'den tüm dünyaya mesaj: Buradayız!

Savaşın ikinci gününde olan Ukrayna Başkanı Zelenski, dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, NATO'nun ve Avrupa ülkelerinin kendilerini yalnız bıraktığını açıklamıştı. Halkıyla birlikte savaşmaya devam edeceğini söyleyen Zelenski, bugün de kurmaylarıyla kameraların karşısına geçti.

Zelenski, "Partimizi lideri burda, Cumhurbaşkanlığı ofisinin başkanı burda, başbakan burda, savunma bakanı burda, cumhurbaşkanı danışmanı burda, Cumhurbaşkanı burda.

Kyivdeyiz! Hepimiz buradayız. Devletimizi ve bağımsızlığımızı koruyoruz" dedi.

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