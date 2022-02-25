Zelenskiy’den açıklama: Putin’i masaya çağırdı

Moskova yönetiminin kendisini ve ailesini hedef aldığını daha önce açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yeni açıklamalarda bulundu…

Ukrayna Devlet Başkanı, Ukrayna ordusuna seslenerek, “Elimizdeki tek varlık sizlersiniz” ifadesini kullandı. Avrupa’da yaşayanlara da seslenen Zelenskiy, “Protesto ve eylem düzenleyerek hükümetlerinizin daha aktif adımlar atmasına yardımcı olun” dedi.

Zelenskiy konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e de çağrıda bulundu. Diplomasi seçeneğini tekrar gündeme getiren Ukrayna Devlet Başkanı Putin’i müzakere masasına çağırdı.

Zelenskiy, Avrupa’nın Rusya’ya karşı daha hızlı ve kuvvetli adımlar atması gerektiğini de dile getirdi. Zelesnkiy, “Avrupa, bu saldırıları durduracak kuvvete sahip. Halen bu saldırıları durdurabilirsiniz” ifadesini kullandı.

ÇİN DE MASAYA ÇAĞIRDI

Öte yandan Rusya’nın en sağlam müttefiklerinden biri olan Çin’den de benzer bir açıklama geldi… Çin devlet medyasında yer alan açıklamaları “son dakika” ibaresiyle aktaran Reuters haber ajansı, Çin lideri Şi Cinping’in de müzakereleri desteklediğini duyurdu.

Çin lideri Şi Cinping, “Rusya’nın Ukrayna ile diyalogunu destekliyoruz” dedi.

ESAD: MOSKOVA’YI DESTEKLİYORUZ

Rusya’nın Orta Doğu’daki müttefiklerinden Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad da gündeme gelen müzakereler ile ilgili konuştu… Esad, Putin’i ve Moskova’nın Ukrayna’daki adımlarını desteklediğini söyledi.

Suriye tarafından yapılan açıklamada Esad’ın Putin’le görüştüğü belirtilirken, “Görüşme sırasında Ukrayna’da yaşananlar ve özel askeri operasyon hakkında konuşuldu. Esad, Rusya Federasyonu’nun yanında olduklarını vurguladı” ifadesi kullanıldı.

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