ZENGİNSES GÖZ AMELİYATI OLUYOR

Asya Rıdvanoğlu’na arabası ile çarparak feci şekilde ölümüne neden olmaktan 6 yıl 6 buçuk ay hapis cezasına çarptırılan Ali Zenginses, tedavi için Türkiye’ye sevk edildi

Devrim DEMİR

Asya RıdvanoğluAsya Rıdvanoğlu’nun 2014 yılında feci şekilde hayatını kaybettiği trafik kazasında 6 yıl 6 ay hapse mahkûm edilen Ali Zenginses, 8 Nisan tarihinde gözlerinde yaşadığı sorun gerekçesi ile İstanbul Göz Hastanesi’ne sevk edildiği ve orada ameliyat geçireceği öğrenildi.

2015 yılında Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “tedbirsizlikle adam öldürme” ve “alkollü araç kullanma” dâhil 4 suçtan suçlu bulunarak 5 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Cezayı az bulan Kıdemli Savcı Ergül Kızılokgil, davayı istinaf götürmüş, Zenginses’in cezası Yargıtay Ceza Mahkemesi tarafından 2017 yılında 6 yıl 6 aya yükseltilmişti.

Hız cezayı artırmıştı

Yargıtay Ceza Mahkemesi, Zenginsesin kaza anında aşırı süratli araba kullanmasını aleyhine bir unsur olarak değerlendirmiş, alt mahkemenin bu unsuru yeterince değerlendirmediğine kanaat getirerek cezanın arttırılmasına karar vermişti.

Trafikten men edildi

Yargıtay Ceza Mahkemesi 2017 yılında hapislik cezası yükseltilen Ali Zenginses için tahliye edildikten sonra ehliyetinin 5 yıl süre ile iptal edilmesine emir vermişti.(Havadis)