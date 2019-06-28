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Zerrin Özer'den duygusal paylaşım

Zerrin Özer'den duygusal paylaşım

Sensiz 1 yıl daha...

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Zerrin Özer, 27 Haziran 1998'de Afyon'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden popçu Kerim Tekin'i unutmadı.

Zerrin Özer, ölümünün 21. yılında yakın dostu Kerim Tekin'i unutmadı.

Instagram'da Kerim Tekin ile fotoğrafını paylaşan Özer, altına 'Sensiz 1 yıl daha...' notunu düştü.

 

 

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