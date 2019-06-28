Zerrin Özer'den duygusal paylaşım
Sensiz 1 yıl daha...
A+A-
Zerrin Özer, 27 Haziran 1998'de Afyon'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden popçu Kerim Tekin'i unutmadı.
Zerrin Özer, ölümünün 21. yılında yakın dostu Kerim Tekin'i unutmadı.
Instagram'da Kerim Tekin ile fotoğrafını paylaşan Özer, altına 'Sensiz 1 yıl daha...' notunu düştü.
Etiketler : Zerrin Özer, Kerim Tekin
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.