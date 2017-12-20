ZERRİN ÖZER'İ GÖRENLER TANIYAMADI!

Kilolu haline alışık olduğumuz usta şarkıcı Zerrin Özer, zayıflayıp estetik yaptırdı. Özer'in son halini gören tanıyamadı.

Uzun süredir ortalarda gözükmeyen şarkıcı Zerrin Özer, dün gece katıldığı bir davette görüntülendi. Özer'i tanımak neredeyse imkansızdı.

BAŞKA BİRİ GİBİ