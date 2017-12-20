ZERRİN ÖZER'İ GÖRENLER TANIYAMADI!
Zerrin Özer'in son hali...
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Kilolu haline alışık olduğumuz usta şarkıcı Zerrin Özer, zayıflayıp estetik yaptırdı. Özer'in son halini gören tanıyamadı.
Uzun süredir ortalarda gözükmeyen şarkıcı Zerrin Özer, dün gece katıldığı bir davette görüntülendi. Özer'i tanımak neredeyse imkansızdı.
BAŞKA BİRİ GİBİ
Zerrin Özer'in epey kilo verdiği ayrıca dudaklarına dolgu ve yüzüne botoks yaptırdığı gözlerden kaçmadı. 60 yaşındaki sanatçı adeta başka bir insan oldu.
Etiketler : Zerrin Özer, zayıflama, estetik
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