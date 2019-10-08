ZEYTİN FESTİVALİ SONA ERİYOR
18. Zeytin Festivali bugün sona eriyor
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Girne Belediyesi tarafından Zeytinlik köyünde düzenlenen 18. Zeytin Festivali bugün sona eriyor.
Etkinlikler bugün akşam 18.00’de İzmir Karşıyaka Girne Ortaokulu halk dansları gösterisi, 18.15’te Tenis Şöleni Ödül Töreni, 18.30’da Bilardo Turnuvası Ödül Töreni, 18.45’te Girne Belediyesi Halk Dansları Gösterisi, 19.00’da Hasan Günyüz ve İbrahim Çetiner konseri yer alacak.
Festival, 21.00’de Ebru Aydın konseriyle sona erecek.
Etiketler : Girne Belediyesi, Zeytinlik köyü, zeytin festivali
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