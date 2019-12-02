ZEYTİNDE BEREKET!

Akdeniz’in siyah incisi olarak bilinen zeytinde bu yılki verim oldukça yüksek…

Kimi vatandaş topladığı zeytini sofrasında çakıstez ya da siyah zeytin olarak tüketirken, elde kimi vatandaş da zeytinyağı elde etmek için fabrikaların yolunu tuttu…

Zeytinde bu yılki verimin oldukça yüksek olduğunu BRT’ye aktaran vatandaşlar, zeytinyağını cam şişelerde ve güneş görmeyen bir ortamda muhafaza edilmesi gerektiğini kaydettiler…

Ergazi’deki zeytinyağı Fabrikası Direktörü Uğur Yağcıoğlu da zeytinde en son 1993 yılında böylesine bereketli bir yıl geçirildiğini anımsatarak, verimin çok yüksek olduğunu kaydetti.

Zeytin toplarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ne anlatan Yağcıoğlu, vatandaşların bu konuda artık çok daha bilinçli olduklarını ifade etti.