ZEYTİNLİK'TE 'YURT PROJESİNE' YARGI YOLU!

Zeytinlik’te Halide Özerin’e ait yurt projesine Şehir Planlama Dairesi tarafından 3.kat için verilen planlama onayı, Templos/ Zeytinlik Koruma İnisiyatifi tarafından yargıya taşınmaya hazırlanılıyor.

Zeytinlik’te Halide Özerin’e ait yurt projesi ile ilgili yaşanan kargaşa sürüyor, Templos/ Zeytinlik Koruma İnisiyatifi, inşaatın 3. katına verilen planlama onayını yargıya taşımaya hazırlanıyor.

3 kat ruhsatı olmaması nedeniyle inşaatı Girne Belediyesi tarafından mühürlenen proje sahipleri ile bölge halkı bir araya geldi, toplantıdan uzlaşı çıkmadı.

Proje sahibinin talebi üzerine yapılan toplantıda sert tartışmalar yaşandığı öğrenildi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıya Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de katıldı.

Templos/ Zeytinlik Koruma İnisiyatifi’nin söz konusu projeye verilen planlama onayını inceleyeceği, ardından da konu ile ilgili yargı süreci başlatma hazırlığı içerisine gireceği de öğrenildi.

Hatırlanacağı üzere yargıya da yansıyan, ‘uzlaşı’ sağlanmasına rağmen sancısı bitmeyen inşaat, 3 kat ruhsatı olmaması nedeniyle Girne Belediyesi tarafından mühürlenmişti.

Uzun yıllardır sancılı bir süreç yaşayan inşaat projesi, bölgede 4 kat sınırı olduğu dönemde planlama onayı müracaatının reddedildiği gerekçesiyle daha önce yurt sahipleri tarafından yargıya taşınmıştı.

Şehir Planlama Dairesi ise geçmişte ‘geleneksel yurt’ projesine uygun olmadığı gerekçesiyle planlama onayı vermediği projeye, yargı süreci devam ederken ‘ara formül’ üreterek, benzer projelere emsal teşkil etmemesi için, 3. kata çıkma izni vermişti.

Yenidüzen