ZEYTİNYAĞINA HİLE KARIŞTIRDILAR

Tarım Dairesi ülke genelinde yapmış olduğu denetlemeler çerçevesinde, 27 ayrı zeytinyağı firmasından zeytinyağı numunesi almıştır. Numunelerin, TC Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı’nda analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda, 6 firmadan alınan numunelerdeki zeytinyağlarında, tağşiş yapıldığı (başka madde karıştırıldığı) tespit edilmiştir.



29.8.18 itibarıyla market raflarında yağı tağşişli çıkan ilgili firmaların ürünleri marketlerden toplatılıp, üretim yerleri de kontrol altına alınmıştır. Halkımıza, aşağıda adı geçen firmaların tağşişli zeytinyağı ürünlerini tüketmemeleri önemle duyurulur. Polis tarafından gerekli kovuşturma başlatılacaktır.

Temiz ve Tağşişli Ürünlerin Listesi:

ZEYTİN YAĞI ANALİZ SONUÇLARI MARKA SONUÇ 1. Çınar TEMİZ 2. Arsal Naturel TEMİZ 3. Tüccaroğlu TEMİZ 4. Tirfon TEMİZ 5. Kırımlı TEMİZ 6. Karpaz Halis TAĞŞİŞLİ 7. Hirsofu TAĞŞİŞLİ 8. Yeniceköy TEMİZ 9. Ciklos Antik TEMİZ 10. Aydın TEMİZ 11. Kantara TEMİZ 12. Melisa TEMİZ 13. Bafra Halis TEMİZ 14. Bella TEMİZ 15. Kaş TEMİZ 16. Templos TEMİZ 17. Akdeniz Olive TEMİZ 18. Yeşil Lefke TEMİZ 19. Ağırdağ TAĞŞİŞLİ 20. Köylüm TEMİZ 21. Ilgaz TEMİZ 22. Alasia TEMİZ 23. Özde TEMİZ 24. Eski Köylüm TEMİZ 25. Ranch Line TAĞŞİŞLİ 26. Alemdağ Naturel TAĞŞİŞLİ 27. Zeytin Ağacı TAĞŞİŞLİ