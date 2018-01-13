ZİHNİ ÖĞRETMENE VELİLERDEN DESTEK

Emine UYSAL

Güzelyurt’taki Barış İlkokulu’nda öğrencilere kötü muamelede bulunduğu iddia edilen öğretmen Zihni Özçetiner’e bazı veliler imza toplayarak destekte bulundu ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Hem Barış İlkokulu’nun hem de görev yaptığı diğer okul olan Serhatköy İlkokulu’nun velileri, Zihni öğretmenin iftiraya uğradığını belirterek, destekte bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Serhatköy İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Hüseyin Dağlı, okullarında görev yapan resim öğretmeni Zihni Özçetiner’in hakkında son günlerde gerek yazılı basındaki gerekse internet yayınlarındaki ithamlara katılmadıklarını açıkladı.

Hüseyin Dağlı, yazılı açıklamasında, “Zihni Özçetiner’in görevinde gösterdiği gayret ve çabalarından memnun olduğumuzu beyan ederiz” ifadelerine yer verdi.

Yazılı açıklamalarda bazı velilerin imzaları da yer aldı.

Barış İlkokulu’ndaki bazı veliler de Zihni Özçetiner’in aleyhindeki ithamlardan üzüntü duyduklarını açıkladı.

İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne dilekçe yapan bazı veliler, “Bu iddiaların amacından saptırıldığına ve gerçekleri yansıtmadığına inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Süreç nasıl gelişmişti?

Barış İlkokulu’nun bazı velileri, İngilizce öğretmeni Zihni Özçetiner’in, öğrencileri darp ettiği ve kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla geçtiğimiz gün polise suç duyurusunda bulunmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla araştırması için okula müfettiş göndermiş ve soruşturma sonuçlanana dek Zihni Özçetiner’i görevden almıştı.

Öğrencileri darp ettiği öne sürülen öğretmen Zihni Özçetiner de geçtiğimiz gün Kıbrıs’a yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak, “İçim rahat, alnım açıktır. Hiçbir çocuğa zarar vermedim” demişti.

Kıbrıs