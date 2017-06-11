ZİNCİRE BAĞLAYIP İKİ AY BOYUNCA TECAVÜZ ETTİ!

ABD'de seri katil Todd Kohlhepp iki ay boyunca zincirle bağladığı bir kadına tecavüz etti. Polis, tecavüze uğrayan kadını kurtarınca 13 yıldır çözülemeyen 7 cinayet de çözülmüş oldu.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde seri katil Todd Kohlhepp iki ay boyunca zincirle bağladığı bir kadına tecavüz etti. Polisin tecavüze uğrayan kadını bulması üzerine 13 yıldır çözülemeyen 7 cinayetin katilinin kim olduğu ortaya çıktı. Boynundan zincirle bağlanmış halde bulunan kadının polis tarafından nasıl bulunduğuna ilişkin video ise ilk kez yayınlandı.

ZİNCİRE BAĞLANMIŞ ŞEKİLDE BULUNDU

İki ay boyunca tecavüze uğrayan Kala Brown'ın polis tarafından bulunma görüntüleri ilk kez yayınlandı. Görüntülerde, boynuna zincir bağlı kadının bir duvarın önünde sessizce oturduğu görülüyor.

30 yaşındaki Kala Brown, 32 yaşındaki sevgilisi Charles David Carter ile birlikte ortadan kaybolmuş, çiften iki ay boyunca haber alınamamıştı. Brown'ın cep telefon sinyalleri, kaybolduklarında bölgede olduklarını gösterince, polis aramalarını sıklaştırdı.

Güney Carolinalı şerif yardımcıları, Kasım 2016'da geniş metal bir konteyner içinden gelen çığlıklar üzerine Brown'ı fark etti.

POLİS METAL KONTEYNERİ KESEREK KADINI KURTARDI

Savcılar tarafından yayınlanan vücut kamerası görüntülerine göre; polisler Brown'ın iki ay boyunca hapsedildiği metal konteyneri kesiyor ve elleri tetikte içeri girdiklerinde boynundan zincirle bağlanmış halde yerde oturan Kala Brown ile karşılaşıyor.

Brown sevgilisiyle birlikte 46 yaşındaki Todd Kohlhepp tarafından kaçırılmış, zanlının Spartanburg bölgesinde bulunan evindeki bir konteynere zincirle hapsedilmiş ve defalarca tecavüze uğramıştı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Kala Brown, polisin yine Kohlhepp tarafından kaçırıldığı ortaya çıkan erkek arkadaşı Charlie Karver hakkındaki "Partnerinin nerede olduğunu bilmiyor musun" sorusuna sessizce " Onu vurdu" şeklinde yanıt veriyor. Memurun "Kim" sorusuna ise Kala Brown'ın cevabı şöyle oluyor:

"HEPSİNİ O ÖLDÜRDÜ"

"Todd Kohlhepp, Carver Charlie Carver'ı göğsünden üç kez vurdu, onu mavi bir muşambaya sardı, kepçeye koydu ve beni buraya kilitledi. Onu tekrar görmedim. Bana öldüğünü ve onu gömdüğünü söyledi. Burada çok gömülü ceset bulunduğunu söyledi."

(Zincire bağlanmış şekilde bulunan Kala Brown ve cinayete kurban giden sevgilisi Charles Carter...)

FİLM GİBİ...

Polis Brown'ı kurtarmadan önce Kohphepp'in çiftlik evinde üç ceset daha buldu. Brown hastaneye giderken güvenlik güçlerine Kohlhepp'in kendisine evli bir çifti nasıl öldürdüğünü, Spartanburg bölgesindeki motosiklet dükkânında ise dört kişiyi nasıl öldürdüğünü anlattığını söyledi. Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, motosiklet dükkânı cinayetinin 13 yıldır çözülemediği bilgisi yer aldı.

Geçen ay Brown'ı kaçırdığını ve yedi kişiyi öldürdüğünü itiraf eden Kohlhepp, yedi ayrı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

(Meagan ve Johnny Joe Coxie isimli evli çift de cinayetlere kurban gitti.)