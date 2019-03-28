Zirvede yalnız kaldı!

Reyting sonuçları 27 Mart: Diriliş Ertuğrul, Kuzgun, Survivor yarışının galibi belli oldu…

Dün akşam televizyon ekranlarında en çok izlenenler belli oldu ve reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarına göre hangi dizi ve programlar reyting listesinin üst sıralarında yer aldı? 27 Mart reyting sonuçlarına göre Diriliş Ertuğrul ilk sırada yer alırken, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci oldu. İşte dün akşamın reyting detayları...

Reyting sonuçları açıklandı. Normalde Sen Anlat Karadeniz ve Diriliş Ertuğrul’un yarıştığı gecede Sen Anlat Karadeniz yayınlanmadığı için Diriliş Ertuğrul rakipsiz kaldı ve ilk sırada yer aldı. Fox Ana Haber ikinci olurken Diriliş Ertuğrul dizisinin özeti üçüncü oldu. Kuzgun dizisi yeni bölümüyle dördüncü sırada, Müge Anlı ile Tatlı Sert beşinci oldu. İşte reyting sonuçlarında total raporu…

REYTİNG SONUÇLARI 27 MART