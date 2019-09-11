Ziynet Sali, 15 Eylül'de evleniyor!

Şarkıcı Ziynet Sali (43), kendisinden 10 yaş küçük olan gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile 15 Eylül’de Kıbrıs’ta nikah masasına oturacak.

Ziynet Sali, önceki gün gelinlik provasındaydı. Ünlü şarkıcı, “Düğün akşamı peri kızı gibi olacağım ama balayına gidemeyeceğiz. Çünkü hemen üç gün sonra konserim var” dedi.