Ziynet Sali sahnede aşka geldi!
Ziynet Sali sahnede aşka geldi!
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Ziynet Sali ve Erkan Erzurumlu aşka geldi
Ziynet Sali, Harbiye konserinde sevgilisiyle aşka gelip dans etti
Ziynet Sali, Harbiye’de konser verdi. Hayranlarıyla buluşan Sali, bir ara sevgilisi Erkan Erzurumlu ile dans etti.
Aşka gelen ikilinin coşkulu dansı geceye damga vurdu. Erzurumlu, Sali'yi öpücüklere boğdu.
YAZ SONU EVLENİYORLAR
Ziynet Sali, kendisinden 10 yaş küçük aşkı gitarist Erkan Erzurumlu ile yaz sonunda evlenecek.
Etiketler : Ziynet Sali, Erkan Erzurumlu, aşka gelme
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