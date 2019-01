Ziynet Sali'ye 10 yaş küçük sevgili

Şarkıcı Ziynet Sali'nin (44), kendisinden 10 yaş küçük gitaristi Erkan Erzurumlu (34) ile aşk yaşamaya başladığı konuşuluyor.

Ziynet Sali gibi Kıbrıslı olan Erkan Erzurumlu, İstanbul'da yaşıyor.

Ünlü şarkıcı , yakın çevresine "Her şey sahnede başladı. Çok mutluyuz. Her an sürpriz bir evlilik olabilir" diyor