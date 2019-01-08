Ziynet Sali'ye 10 yaş küçük sevgili
Ziynet Sali'ye 10 yaş küçük sevgili
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Şarkıcı Ziynet Sali'nin (44), kendisinden 10 yaş küçük gitaristi Erkan Erzurumlu (34) ile aşk yaşamaya başladığı konuşuluyor.
Ziynet Sali gibi Kıbrıslı olan Erkan Erzurumlu, İstanbul'da yaşıyor.
Ünlü şarkıcı , yakın çevresine "Her şey sahnede başladı. Çok mutluyuz. Her an sürpriz bir evlilik olabilir" diyor
Etiketler : Ziynet Sali, Erkan Erzurumlu, aşk
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