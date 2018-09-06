"ZOR DÖNEM HEP BİRLİKTE HAREKET EDİLİRSE AŞILABİLİR!"

Başbakan Tufan Erhürman, içinden geçilen zor dönemin hep birlikte hareket edilirse aşılabileceğini söyledi.

Erhürman, “içinden geçilen tünelin ucunda henüz ışık görülmedi. Çok zor bir dönemden geçiliyor ve bu sorunu hep birlikte hareket edersek aşabiliriz” dedi.Yaşanan sıkıntının aşılması için Türkiye’nin katkı sağlayacağını ve Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ifade eden Erhürman, her sıkıntı yaşandığında ‘Türkiye para versin çözelim’ anlayışına sahip olmadıklarını açıkladı.

Başbakan Tufan Erhürman, Ankara’daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.Başbakan Erhürman dönüşünün ardından, Ercan Havalimını’nda basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de hazır bulundu.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Ankara’ya gittiğini anımsatan Erhürman, Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yaptıklarını anımsattı.

Başbakan Erhürman, toplantının en önemli gündem maddesinin TL kullanımından kaynaklanan ekonomik mali sıkıntılar olduğunu ve toplantılarda ülkede yaşanan sıkıntıları anlatma fırsatı bulduklarını söyledi.

“TL kullanımı bizi olumsuz ektliliyor ve ortaya çıkan mali sıkıntıları en üst düzeyde görüşmek istiyorduk ve Ankara’da bu fırsatı bulduk. Cumhurbaşkanlığında iki saate yakın bir toplantı yaptık. Daha sonra da Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve teknik heyetlerle çalışmaya devam ettik”diyen Erhürman, dün itibarıyla 11 Şubattan itibaren dövizin TL karşısındaki yükselişinin yüzde 80 olduğunu belirterek dövizin artışı ile ülkede enflasyon yaşandığını söyledi.

Türkiye’de bu enflasyon oranının yüzde 12 olduğunu ancak, KKTC’de bu rakamın yüzde 24.29 olduğunu ifade eden Başbakan Erhürman, enflasyon artışının KKTC’de Türkiye’nin iki katı fazla olduğunu ve KKTC’nin yaşanan krizden çok daha fazla etkilendiğini belirterek, tüm bunların toplantıda anlatıldığını söyledi.

Başbakan Erhürman, ülkede sıkıntıların aşılması için ihtiyaçların neler olduğunu ve bu dar boğazdan geçilmesi için nelerin olması gerektiğini yaptıkları görüşmede anlattıklarını söyledi.

Türkiye’de bir sistem değişikliği yaşandığını ve bu değişiklikte Kıbrıs işlerinden sorumlu kişinin henüz netleşmediğini ifade eden Erhürman, Kıbrıs İşlerinden sorumlu kişinin göreve getirilmesine kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile istişare edilmesi konusunda karara vardıklarını söyledi.

Ankara’da olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Erhürman, bu temaslardan sonra önümüzdeki hafta içerisinde bir takım olumlu sonuçlar çıkacağına inanç belirtti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başbakan Erhürman, bir soru üzerine ihtiyaçların ne boyutta olduğunu aktardıklarını ancak bunun rakamsal olarak dile getirilmesinin doğru olmadığını anlattı.

Yaşanan sıkıntının aşılması için Türkiye’nin katkı sağlayacağını ve Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ifade eden Erhürman, her sorun yaşandığında ‘Türkiye para versin çözelim’ anlayışına sahip olmadıklarını açıkladı.

Dövizin yüzde 80 arttığını ve artışın devam edeceği bir dönemin yaşandığını anlatan Erhürman, maliyede sorun olduğunu ancak hayat pahalılığı sorununun daha büyük bir sorun olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının bu süreçten el birliği ile geçmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Erhürman, bu süreçten geçilirken halkın en az zarar görmesine önem vererek hareket edeceklerini de sözlerine ekledi.