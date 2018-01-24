"ZORLAMA KOALİSYON YÜRÜMEZ!"

4’lü koalisyon için yapılan görüşmenin ardından açıklama yapan DP Genel başkanı Serdar Denktaş önemli mesajlar verdi.

“Bugün 4lü koalisyon oluşabilir mi diye beşinci toplantımızı yaptık. Biraz daha ilerleme kat etmiş bulunuyoruz. yarın CTP merkezinde görüşmeye devam deceğiz. Bugün görevlendirme yapıldı. Biz görüşmelerimizi aynı iyi niyet ve hedef doğrultusunda devam ediyoruz. Parti başkanı arkadaşlarımızı DP merkezinde ağırlamaktan mutluyuz. İyi bir ilerleme sağlandı.

Bir iki güne bir sonuç alacağımızı umuyorum. 3’lü koalisyon adına zorlama altında olan benim. Bütün kargaşa zorlama koalisyon içindir. Başbakan’a diyorum ki zorlama koalisyon yürümez