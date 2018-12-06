'ZORUNLU OLMADIKÇA EVDEN ÇIKMAYIN!'

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ciglos bölgesine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Tolga Atakan, yaşananların üzücü olduğunu ifade ederek, daha fazla can ve mal kaybı olmadan atlatılmasını diledi.

Bakan Atakan, vatandaşlara zorunlu olmadıça evlerinden çıkmamaları çağırsında da bulundu.