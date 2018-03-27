ZULAYI GÖSTERDİ!

Mağusa’da geçtiğimiz perşembe günü düzenlenen operasyonda ele geçirilen toplam 49 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile ilgili olarak tutuklanan 4 zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz perşembe günü düzenlenen operasyonda zanlı Osman Özbayır’ın aracında ve Güvercinlik’te zulalanmış halde ele geçirilen toplam 49 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile ilgili olarak tutuklanan 4 zanlı dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Osman Özbayır, Ümit Ay, Şengül Akburç ve Melisa Şen’in tutukluluk süreleri 4’er gün daha uzatıldı.

Zanlı Şen, zanlı Özbayır ile Ay’a ait olduğunu iddia ettiği zulanın yerini gösterdi

Meselenin tahkikat memuru Mahir Türe, 23 Mart tarihinde alınan bir bilgide zanlı Osman Özbayır’ın tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğu öğrenildiğini anımsattı. Aynı gün zanlı Özbayır’ın, TIR Parkında zanlı Ümit Ay, Şengül Akburç ve Melisa Şen ile birlikte kendi aracında tespit edildiğini belirten Türe, araçta yapılan aramada aracın muhtelif yerlerinde toplam 4 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet yarım içilmiş sarma sigara bulunduğunu açıkladı. Türe, zanlıların tutuklanarak 23 Mart tarihinde mahkeme huzuruna çıkarıldıklarını ve aleyhlerinde 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı. Temin edilen tutukluluk süresi içerisinde zanlı Melisa Şen’in, zanlı Osman Özbayır ve Ümit Ay’a ait olduğunu itiraf ettiği Güvercinlik yolunda bulunan sanayi bölgesinin giriş kısmındaki tarla içerisinde zulalanmış yaklaşık 45 gram daha Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin yerini gösterdiğini açıklayan Türe, zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerini söyledi.

1 kişi aranıyor

Polis Memuru Mahir Türe, yine zanlılar aleyhine temin edilen 3 günlük tutukluluk süresi içerisinde mesele ile ilgili olarak 3 ayrı tanık ifadesi temin edildiğini söyleyerek, konu 45 gram uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin zulalanmış olduğu güzergahtaki 2 ayrı iş yerine ait kamera görüntüsünün alındığını ve incelenmesinin devam ettiğini belirtti. Türe, ayrıca mesele ile ilgili olarak 1 kişinin de arandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Türe, zanlıların 4’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

4 gün daha

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Osman Özbayır, Ümit Ay, Şengül Akburç ve Melisa Şen’in tahkikat maksatları bakımından 4’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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