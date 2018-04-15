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Zülfü Livaneli okurlarıyla buluşuyor

Zülfü Livaneli okurlarıyla buluşuyor

Edebiyatın önemli isimlerinden Zülfü Livaneli, okur-yazar buluşmasında okuyucuları ile buluşuyor.

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Edebiyatın önemli isimlerinden Zülfü Livaneli, okur-yazar buluşmasında okuyucuları ile buluşuyor.

Kıbrıs Edebiyat Derneği’nin, Yakın Doğu Üniversitesi ve YDÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi işbirliğinde düzenlenecek olan etkinlik 16 Nisan Pazartesi günü (yarın) Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphane Salon 4’te saat 14:00’te gerçekleştirilecek.

Halka açık ve ücretsiz olacak olan etkinlik öncesinde, Nebil Özgentürk’ün hazırladığı Livaneli belgeseli ve Zülfü Livaneli’nin şarkılarından oluşan bir de dinleti sunulacak.

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