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  3. 1 yaşındaki bebek, tabancayla babasını öldürdü

1 yaşındaki bebek, tabancayla babasını öldürdü

1 yaşındaki bebek, tabancayla babasını öldürdü 115

1 yaşındaki bebek, tabancayla babasını öldürdü