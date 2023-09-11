Annen seni görse gurur duyardı yavrum!

Film gibi hayatı sona ereli 16 yıl geçti ancak dünya Anna Nicole Smith’in adını hiç unutmadı. Model, oyuncu ve TV yıldızı Smith'in cansız bedeni bir otel odasında bulunduğunda takvimler 2007’yi gösteriyordu. Yıldız isim hayata veda ettiğinde sadece 39 yaşındaydı.

PLAYBOY MODELİ OLARAK ÜNLENDİ, KISA HAYATI FİLM SENARYOLARINI ANDIRIYORDU

90’lı ve 2000’li yılların en ünlü ismi kariyerine Playboy modeli olarak başladı ve hayatı boyunca da hep böyle anıldı. Ünlendikten sonra filmlerde oynayan daha sonra da kendi televizyon programına kavuşan Anna Nicole Smith, dolgun hatları, defalarca estetik operasyon geçirip büyüttüğü göğüsleri, cesur giysileriyle uzun yıllar dünyanın en ünlü “sarışın bombası” olarak anıldı.