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  3. 100 YIL SONRA GÖZLERİNİ Mİ AÇTI?

100 YIL SONRA GÖZLERİNİ Mİ AÇTI?

100 YIL SONRA GÖZLERİNİ Mİ AÇTI? 119

İtalya'da yaklaşık 8 bin mumyanın bulunduğu yer altı mezarlığında bulunan ve 'Uyuyan Güzel' ismi verilen Rosalia Lombardo ile ilgili müthiş bir iddia ortaya atıldı.