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  3. 12 dakikalık kayıt kan dondurdu! Evcil maymunu arkadaşını parçaladı

12 dakikalık kayıt kan dondurdu! Evcil maymunu arkadaşını parçaladı

12 dakikalık kayıt kan dondurdu! Evcil maymunu arkadaşını parçaladı 1118

14 yıldır beraber yaşadığı evcil maymununu kafesine koymak için arkadaşından yardım istediğinde, Sandra tüm dünyayı sarsacak bir dehşetin yaşanacağından habersizdi. ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşanan faciada, evcil maymunu arkadaşının yüzünü yerken Sandra'nın polisle konuştuğu anlar tüyleri diken diken etti.

 