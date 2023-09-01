15 yaşında verdiği olay yaratan yarı çıplak pozu savundu

Henüz çocuk denecek yaştayken kameraların karşısına geçti ve hep spot ışıklarının altında yaşadı. Babası ülkenin en tanınmış ve en sevilen şarkıcılarından biriydi. Önce televizyon yıldızı olmuş, yaş aldıkça müziğe yönelmişti. O artık albümleri milyonlar satan, adını dünyanın bildiği büyük bir pop yıldızı ancak yıllar öncesinden gelen ve pişini hiç bırakmayan bir hayaletle yaşıyor.

ÜNLÜ ŞARKICININ KIZI ÇOCUK YAŞTA YILDIZ OLDU

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus Hannah Montana dizisiyle televizyon ekranlarında fırtınalar estirmeye başladığında 14 yaşına henüz basmıştı. Yıllar boyunca çocuk yıldız olarak anılan ünlü şarkıcı ünlü Country şarkıcısı babası Billy Ray Cyrus’tan aldığı yetenekle bir yandan da şarkı söylemeye başladı.