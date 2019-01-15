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"20 OCAK'TA DÜNYANIN SONU GELECEK!"

"20 OCAK'TA DÜNYANIN SONU GELECEK!" 1115

Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması tartışması

Süper Kanlı Ay Tutulması adını Ay'ın atmosferdeki ışık etkisi sebebiyle turuncu ya da kızıl renkte görünmesinden alıyor.