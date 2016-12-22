NELER OLACAK NELER

Yeni bir yıl başlamak üzere... Dünya üzerindeki milyonlarca insan 2017'nin kendilerine neler getireceğini merak ediyor. Hollywood astrologları Veronica Van Cauwenberghe, Suzanne Gerber, Roxanne Elizabeth Usleman ve Stacey Wolf James de ünlüleri yeni yılda neler beklediğini, gösteri dünyasının üyelerinin yeni yılda neler yaşayacağını tahmin etti. Bakalım bunların hangileri gerçeğe dönüşecek.

İşte dört astroloğun tahminlerine göre 2017'de ünlüleri bekleyen sürprizler.