2022 yeni dünya düzeninin doğuşu olarak tarihe geçecek! Kehanetler tutac

Geçtiğimiz yıl dünya siyasetinde net gelişmeler yaşanmadı ancak önümüzdeki günler için önemli beklentiler var. Uluslararası ilişkilerde yeni düzen doğacak. Uzmanlar tek kutuplu dünya düzeninin sona ereceğini ifade ederken ABD'nin karşısına yeni güç veya güçlerin çıkacağını belirtiyor. Yeni yıl tahminleri ya da birçoğuna göre kehanetleriyle ünlü olan Economist dergisi ise beş farklı alanda 2022'de gerçekleşmesi beklenen tahminler sıraladı. Peki bu kehanetler tutacak mı? İşte başlık başlık yeni yıldan beklenenler...

SELÇUK EREN /Sabah

Dünya bir süredir doğum sancısı çekiyor. Uluslararası ilişkilerde yeni bir düzen doğacak. Uzmanlara göre tek kutuplu dönemin sonu geliyor. ABD'nin karşısında yeni güç ya da güçler çıkacak...