21.yaş gününde kontrolden çıktı! 130 erkekle...

Annesini kaybettikten sonra yoldan çıktığını söyleyen 28 yaşındaki genç kadına, 26 yaşındayken cinsel ilişkisi bağımlısı teşhisi konmuş. Bir çocuk annesi olan genç kadın, geçmişini kabullense de doğum yaptıktan sonra değişmek için elinden geleni yaptığını, bunu bir yaşam tarzı değil hastalık olduğunu söylüyor.

Frankie Considine, İngiltere'de yaşayan, 28 yaşında bir çocuk annesi bir genç kadın. Hayatını modellik yaparak kazanarak Frankie, anne ve babasının boşanmasının ardından kendisinde bir terslik olduğunu anlamış.