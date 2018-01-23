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  3. 90. Oscar adayları açıklandı (İşte 2018 Oscar adayları)

90. Oscar adayları açıklandı (İşte 2018 Oscar adayları)

90. Oscar adayları açıklandı (İşte 2018 Oscar adayları) 1126

Beverly Hills’deki Samuel Goldwyn Theater’da canlı yayınla açıklanan Oscar adayları...