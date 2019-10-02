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  3. Açıkgöz Ailesi'nde sular durulmuyor!

Açıkgöz Ailesi'nde sular durulmuyor!

Açıkgöz Ailesi'nde sular durulmuyor! 1111

Şarkıcı Hadise, ablası Hülya Açıkgöz'den sonra modacı kardeşi Derya ile de köprüleri attı. Kardeşinin masraflarını karşılamayı bırakıp onu Belçika'ya geri gönderen Hadise, sosyal medyada Derya'yı takipten de çıkardı.