Açıkgöz Ailesi'nde sular durulmuyor!

Şarkıcı Hadise, ablası Hülya Açıkgöz'den sonra modacı kardeşi Derya ile de köprüleri attı. Kardeşinin masraflarını karşılamayı bırakıp onu Belçika'ya geri gönderen Hadise, sosyal medyada Derya'yı takipten de çıkardı.