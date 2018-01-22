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  3. Adriana Lima’nın tahtına göz diken Rus güzel

Adriana Lima’nın tahtına göz diken Rus güzel

Adriana Lima’nın tahtına göz diken Rus güzel 117

Dünyanın en güzel manken ve modelleri arasında gösterilen Adriana Lima’ya Rusya’dan rakip çıktı.