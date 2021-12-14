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  3. Akıl hastası anne, hastaneye yatırılmadan önce

Akıl hastası anne, hastaneye yatırılmadan önce

Akıl hastası anne, hastaneye yatırılmadan önce 118

Akıl hastası anne, hastaneye yatırılmadan önce acı çekmesinler diye 2 kızını öldürdü