ANNEYE SON BAKIŞ!

Geçirdiği trafik kazası sonrası 2 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ve dün hayatını kaybeden Nilgün Aksu son yolculuğuna uğurlandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinin genç oyuncularından Alperen Khamis’in anneannesi ve annesi Ha-ziran ayında talihsiz bir trafik kazası geçirmişti.