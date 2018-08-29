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ANNEYE SON BAKIŞ!

ANNEYE SON BAKIŞ! 119

Geçirdiği trafik kazası sonrası 2 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ve dün hayatını kaybeden Nilgün Aksu son yolculuğuna uğurlandı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinin genç oyuncularından Alperen Khamis’in anneannesi ve annesi Ha-ziran ayında talihsiz bir trafik kazası geçirmişti.