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Anoreksiya olduğunu itiraf etti!

Anoreksiya olduğunu itiraf etti! 1112

İrem Derici, Uludağ'da sevenleriyle buluştu. Bir dönem zor günler geçiren ünlü şarkıcı samimi açıklamalarda bulundu.

Uludağ'da gerçekleşen ‘Snowweekend 2018’in açılışında ünlü şarkıcı İrem Derici sahne aldı. Karinna Hotel'de sevenleriyle buluşan İrem Derici, samimi açıklamalarda bulundu.