Aşk, tezgahtar kızın hayatını değiştirdi

Onun öyküsü, modern çağların Külkedisi masallarından biri olarak nitelendiriliyor. Bugün sürdürdüğü lüks hayatın yanından bile geçmeyen bir ailenin kızı olarak başlayan hayatını şimdi kelimenin tam anlamıyla lüks içinde sürdürüyor.

PIRILTILI HAYATIYLA GÜNDEMDE

Küçük bir kasabada başlayan hayat öyküsü, bugün milyonlarla oynayan bir sevgiliye, gösterişli malikanelerde yaşamaya ve bu aşk sayesinde kazandığı şöhret ile geçmişte hayal bile edemeyeceği bir servete uzandı. O genç kadın hala 20'li yaşlarında ve şimdi pırıltılı hayatıyla gündeme geliyor.