  1. FOTO GALERİ

  2. YAŞAM

  3. AYAK TIRNAĞINDAKİ MANTAR NASIL TEDAVİ EDİLİR?

AYAK TIRNAĞINDAKİ MANTAR NASIL TEDAVİ EDİLİR?

AYAK TIRNAĞINDAKİ MANTAR NASIL TEDAVİ EDİLİR? 115
Ayak ağrısı
 
İltihaplı tırnağı göz ardı ettiğinizde zamanla kalınlaşıp deforme olacak. Başlarda ağrısız olabilir ancak zamanla daha da kötüleşerek yürümeyi ve ayakkabı giymeyi zorlaştıracak hale gelecek.