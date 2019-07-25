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  3. AYİA NAPA'DA TOPLU TECAVÜZ OLAYINDAN ÖNCEKİ MESAJLAŞMALAR ORTAYA ÇIKTI!

AYİA NAPA'DA TOPLU TECAVÜZ OLAYINDAN ÖNCEKİ MESAJLAŞMALAR ORTAYA ÇIKTI!

AYİA NAPA'DA TOPLU TECAVÜZ OLAYINDAN ÖNCEKİ MESAJLAŞMALAR ORTAYA ÇI 1132

12 erkeğin bir turiste otel odasında tecavüz ettiği dehşet verici olayda detaylar netleşiyor.

İngiliz kadın, İsrailli bir erkek ile olaydan birkaç gün öncesinde ünlü tatil merkezi Ayia Napa'da  yakınlık kurduğunu söyledi.

 