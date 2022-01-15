Bağışıklığı güçlendiriyor!Bal ile karıştırınca..

Bağışıklığı güçlendiriyor, mide bulantısını bitiriyor! Ülser için şifa, bal ile karıştırınca...

Bağışıklığı güçlendiriyor, mide bulantısına çok iyi geliyor. B3, B6, demir, potasyum ve C vitamini bakımından oldukça zengin, gastrointestinal fonksiyonun gelişmesinde, ağrı, inflamasyon ve metabolik sendromun düzelmesinde fayda sağlıyor. Bal ile karıştırıldığında boğaz ağrısı şiddetini azaltıyor, antioksidanetkisini de güçlendiriyor. Rahatlatıcı etki yani antistres rol üstleniyor, mide asitlerini azaltarak, ülser sorunu yaşayanlara şifa oluyor. Kalsiyum, magnezyum ve potasyum içeriyor, antioksidanların biyolojik etkinliğini en az 10- 20 kat arttırıyor. İşte sağlık için mucizeler yaratan bitkiler...