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BAKICILARIN KARŞILAŞTIĞI EN KÖTÜ ÇOCUKLAR

BAKICILARIN KARŞILAŞTIĞI EN KÖTÜ ÇOCUKLAR 1111

"Baktığım çocuk evdeki kedinin bütün vücuduna bal döktükten sonra tuvalet kağıdıyla sarmıştı."