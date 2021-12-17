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  3. Bankacı olarak çalışıyordu! Radikal bir karar alan kadın yeni mesleği il

Bankacı olarak çalışıyordu! Radikal bir karar alan kadın yeni mesleği il

Bankacı olarak çalışıyordu! Radikal bir karar alan kadın yeni mesleği il 1110

Bankacı olarak çalışıyordu! Radikal bir karar alan kadın yeni mesleği ile köşeyi döndü