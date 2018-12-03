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BARIŞI BÖYLE KUTLADILAR!

BARIŞI BÖYLE KUTLADILAR! 117

Demet Akalın ve Okan Kurt, boşandıktan 2 ay sonra barıştı.

Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz Eylül ayında ayrıldığı 6 yıllık eşi Okan Kurt ile barıştı.