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BEBEĞİ ANNEYİ KANSER ETTİ
BEBEĞİ ANNEYİ KANSER ETTİ
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Daily Mail'in haberine göre 26 yaşındaki Ashley Shaw'a, kızı Layla'yı dünyaya getirdikten sonra plasentayı rahime bağlayan hücrelerden kaynaklanan bir tümör teşhisi konuldu. Ashley'i asıl yaralayan plasental yerleşimli trofoblastik tümör adı verilen ve oldukça nadir görülen kansere kızının sebep olması.